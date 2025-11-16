Одразу девʼять дітей: лікарі виявили рідкісний випадок вагітності

Рідкісний випадок вагітності / © Pexels

Реклама

У Єгипті під час стандартного ультразвукового обстеження медики виявили, що місцева жителька виношує одразу дев’ятьох дітей. Лікарі дійшли висновку, що така надзвичайно рідкісна ситуація стала наслідком стимуляції яєчників без належного нагляду спеціалістів.

Про це інформує Al Arabiya.

Під час чергового огляду вагітна звернулася до медзакладу для проходження планового УЗД. Під час процедури лікарі побачили дев’ять окремих плодових мішків, що підтверджувало вагітність одразу кількома плодами на ранній стадії.

Реклама

Гінеколог Ваель Аль-Банни повідомив, що такий випадок є винятковим у світовій медичній практиці. За його словами, одночасне формування дев’яти ембріонів найімовірніше стало наслідком використання препаратів для стимуляції овуляції без контролю лікаря.

Фахівець пояснив, що такі медикаменти сприяють дозріванню кількох яйцеклітин у межах одного циклу. Якщо жінка отримує надмірні дози або приймає їх без медичного супроводу, це може спровокувати вихід значно більшої кількості яйцеклітин. Після їхнього запліднення формується багатоплідна вагітність із підвищеними ризиками для матері й дітей.

Лікар також наголосив, що порушення стандартів у сфері допоміжних репродуктивних технологій може спричиняти подібні випадки. За його словами, деякі медичні центри інколи імплантують надмірну кількість ембріонів, що суперечить світовим рекомендаціям, які дозволяють переносити один, максимум два ембріони.

Фахівець додав, що настільки багатоплідна вагітність є вкрай небезпечною. Серед можливих ускладнень — поява гестаційного діабету, розвиток анемії, повторні кровотечі та різке погіршення самопочуття вагітної.

Реклама

Наприкінці він зауважив, що сучасна медицина має можливість застосовувати процедуру «ембріональної редукції». Цей метод дозволяє зменшити кількість ембріонів, щоб знизити ризики й створити безпечніші умови для розвитку решти плодів.

Раніше повідомлялося, що вагітна жінка з Айдахо, Дестіні Росс, стала вірусною зі своїм відео у TikTok, на якому видно незвичайну реакцію плода, коли мати сміється.

Ми раніше інформували, що жителька Великої Британії Кіра Казінс вигадала вагітність та навіть народження дитини. Усі її родичі та навіть хлопець повірили у це та готувались до пологів.