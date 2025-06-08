Війна Росії з НАТО / © ТСН.ua

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Менш ніж через 2 роки країнам НАТО доведеться вести одночасні війни проти Росії та Китаю, якщо члени Альянсу не зможуть стримати ці дві держави, достатньо швидко відновивши свої зменшені армії.

Таку думку висловив колишній командувач британської армії генерал сер Патрік Сандерс у новому подкасті The Times «Генерал і журналіст».

«Ми можемо опинитися в ситуації, коли країни Осі — Росія та Китай, потенційно підтримувані Іраном і Північною Кореєю — співпрацюватимуть, щоб створити війну на два фронти», — заявив він.

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Сценарій глобального конфлікту

За словами Сандерса, глобальний конфлікт може розпочатися з широкомасштабного протистояння в Індо-Тихоокеанському регіоні через вторгнення Китаю на Тайвань, яке витягне залишки американських військ з Європи.

«Опортуністична Росія потім діятиме проти частини території НАТО, де, як вона знає, може перемогти, досягнувши місцевого домінування, наприклад, у Балтії або десь на крайній півночі, як-от Шпіцберген», — припустив британський генерал.

На думку Сандерса, російська армія може швидко захопити обмежені території та, заховавшись за ядерною парасолькою, провокувати НАТО до дій.

«Це неймовірно високі ставки, але винагорода для Путіна буде дуже і дуже високою», — зазначив він.

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Якщо НАТО не прийде на допомогу союзній країні та не зупинить вторгнення, то це, за словами британського генерала, фактично означатиме кінець НАТО.

«Тож це подвійна небезпека з глобальними наслідками», — сказав він.

Генерал Сандерс нагадав, що китайський лідер Сі Цзіньпін встановив 2027 рік як дату, до якої його військові зможуть вторгнутися на Тайвань. Піт Гегсет, міністр оборони США, цього тижня дав зрозуміти, що це може статися раніше, назвавши загрозу, яку Китай становить для Тайваню, «неминучою».

Країнам НАТО потрібно брати приклад з України

Генерал Сандерс приєднався до закликів терміново значно прискорити переозброєння. Він сказав, що більша армія — це «страховий поліс» від полікризи з Росією та Китаєм.

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«Найкраще в стримуванні те, що якщо воно працює, вам ніколи не доведеться воювати», — наголосив він.

Британський генерал закликав уряд надати пріоритет оборонним витратам — від дорогих проектів до тих, що призводять до швидкого зростання смертоносності. Це включає зміцнення промислової бази Великої Британії для початку масового виробництва такого обладнання, як ракети та безпілотники.

«Ми можемо зробити сили, які маємо зараз, набагато, набагато смертоноснішими, щоб відносний розмір мав набагато менше значення, ніж наша здатність завдавати втрат набагато більшим силам в оборонній битві. Ми можемо зробити це зараз, і Україна показує нам шлях», — підсумував Сандерс.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що російської агресії можна було уникнути, якби Україна стала членом НАТО ще 2008 року.

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