Одразу після "обстрілу" Defender: Амстердам звинуватив Москву в переслідуванні їхнього корабля у Чорному морі

Російські винищувачі наблизились до судна на небезпечну відстань.

Амстердам звинувачує Москву. Наполягає - її військові кілька годин переслідували екіпаж нідерландського корабля у районі окупованого Криму.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що інцидент в Чорному морі стався тиждень тому, але лише нині Нідерланди повідомили про це. Розповідають, 24 червня їхній фрегат йшов поблизу Криму - у водах, які світ визнає українськими. Раптом російські винищувачі наблизились до нього на небезпечну відстань. І після кількох годин такого залякування на кораблі почалися перебої у роботі електроніки.

В Амстердамі називають дії росіян безвідповідальними. В Москві ж запевняють - задіяли авіацію, бо нідерландський корабель нібито наближався до Керченської протоки. Сталося це за день після інциденту з британським есмінцем Defender, коли росіяни заявили, що нібито обстріляли його. Лондон натомість вдав, наче його військовим не погрожували стрільбою і наголосив - його есмінець йшов міжнародно визнаним маршрутом і в українських територіальних водах.

Новини світу: Амстердам звинувачує Москву в переслідуванні екіпажу корабля в районі Криму

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