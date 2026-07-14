Одразу трьох українців депортували з Польщі: що вони вчинили

Польські прикордонники депортували трьох громадян України та передали їх українській стороні на кордоні / © inpoland

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Польські прикордонники депортували трьох громадян України та передали їх українській стороні на кордоні. Усім чоловікам також заборонили повторний в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони.

Про це повідомляє портал InPoland.

Одним із депортованих став 22-річний українець, якого затримали в місті Рибник. Його засудили за публічну пропаганду нацистської, комуністичної, фашистської або іншої тоталітарної системи, а також за знищення майна.

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У польській прикордонній службі заявили, що чоловік становив загрозу громадській безпеці та порядку. Командир прикордонного поста в Руді-Шльонській ухвалив рішення про його примусове повернення до України, яке набуло чинності негайно.

Українця під конвоєм доставили до кордону та передали українським прикордонникам. Йому заборонили в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на вісім років.

Ще двох громадян України затримали в Опольському воєводстві після їхнього звільнення з в’язниці в Нисі.

Один із чоловіків відбував покарання за спричинення смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Іншого засудили за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та використання підробленого українського водійського посвідчення.

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Обох українців також доставили до кордону та передали українській стороні. Їм заборонили в’їзд до країн Шенгенської зони на п’ять років.

Раніше у польському уряді повідомили, що українські біженці у Польщі мають оновити дані в реєстрі PESEL UKR до 31 серпня 2026 року, щоб не втратити тимчасовий захист. Однак ця вимога стосується певної категорії громадян.

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