Одягали кайданки і годинами змушували слухати дитячу пісню: у США колишні в'язні судяться з тюремниками

Одягали кайданки і годинами змушували слухати дитячу пісню: у США колишні в'язні судяться з тюремниками

Прокуратура висунула звинувачення проти начальника в'язниці.

Колишні арештанти в'язниці Оклахоми подали позов до суду на трьох співробітників виправної установи за жорстоке поводження. В'язні стверджують, що тюремники змушували їх годинами стояти в кімнаті в кайданках і змушували слухати дитячу пісеньку Baby Shark корейського проекту Pinkfong.

Про це пише видання The Washington Post.

У Федеральному позові йдеться, що співробітники в'язниці заводили до кімнати ув'язненого Джозефа Мітчелла, одягали за спиною наручники та приковували до стіни. Після чого вмикали дитячу пісню Baby Shark, яка має 9,5 млрд переглядів на YouTube, і змушували її слухати протягом трьох-чотирьох годин.

Адвокати позивачів стверджує, що тюремники діяли "жорстоко та нелюдяно", а його клієнти отримували "надмірний емоційний стрес".

У позові також сказано, що окружна прокуратура Оклахоми провела розслідування інцидентів і висунула звинувачення проти начальника в'язниці та його двох підлеглих.

Нагадаємо, РФ сколихнула серія звільнень тюремних чиновників після того, як один з інтернет-ресурсів злив у Мережу відео зі знущаннями над бранцями. Архів на 40 гігабайтів здобув білоруський програміст, якому не пощастило опинитися за ґратами у Росії.

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