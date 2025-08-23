Один із найбільших НПЗ півдня Росії горить вже третю добу: супутникові знімки

Горить новошахтинський НПЗ / © скриншот

Новошахтинський завод нафтопереробки горить вже третю добу в Ростовській області після атаки українських дронів 21 серпня.

Про це свідчить супутникові знімки сервісу NASA FIRMS та пише Telegram-канал ASTRA.

У деяких районах Ростовської області продовжують відключати воду — вона потрібна пожежним розрахункам для гасіння пожежі. Сьогодні води не буде у Червоному Сулині, пише 1Rnd із посиланням на міністра ЖКГ регіону Антоніну Пшеничну.

Мешканці Новошахтинська у коментарях у тг-каналі голови міста Сергія Бондаренка скаржаться, що через пожежу на НПЗ немає чим дихати, і що співробітників заводу залишають на робочих місцях, незважаючи на НС на підприємстві.

Удар безпілотників по Новошахтинському заводу нафтопродуктів в Ростовській області

Напередодні Бондаренко повідомив, що діоксид азоту, оксид вуглецю, виважені частки, діоксид сірки, сірководень відповідають нормативам. Радіаційна обстановка теж у нормі, написав він у ТГ-каналі. Жителі Новошахтинська в коментарях запитують: «Як при горінні нафтопродуктів речовини можуть відповідати нормативам?».

Листування місцевих

Нагадаємо, атака сталася в ніч проти 21 серпня.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ, який вважається одним із найбільших постачальників палива на півдні Росії.