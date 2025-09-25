Один із найближчих соратників Трампа йде у відставку

Тейлор Будович / © Associated Press

Заступник керівника апарату Білого дому та давній радник президента США Дональда Трампа Тейлор Будович наприкінці місяця залишить свою посаду й повернеться до приватного сектору.

Про це пише Axios.

«Це стане найбільш гучним відходом високопоставленого чиновника з нинішньої адміністрації», — зазначають журналісти.

Будович відповідав за роботу з комунікаціями, зв’язками з громадськістю, кабінетом міністрів і підготовкою промов.

Він приєднався до найближчого кола Трампа 2021 року, після завершення його першої каденції, і зіграв ключову роль у підготовці політичного повернення президента США 2024-го.

Керівниця апарату Сьюзі Вайлс зазначила, що президент високо цінує Будовича і що їй шкода бачити його відставку. Віцепрезидент Венс сказав, що не раз покладався на його допомогу протягом першого року роботи.

