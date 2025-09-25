- Дата публікації
Один із найближчих соратників Трампа йде у відставку
Заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович покидає посаду заради нової роботи, але її подробиці не розголошуються.
Заступник керівника апарату Білого дому та давній радник президента США Дональда Трампа Тейлор Будович наприкінці місяця залишить свою посаду й повернеться до приватного сектору.
Про це пише Axios.
«Це стане найбільш гучним відходом високопоставленого чиновника з нинішньої адміністрації», — зазначають журналісти.
Будович відповідав за роботу з комунікаціями, зв’язками з громадськістю, кабінетом міністрів і підготовкою промов.
Він приєднався до найближчого кола Трампа 2021 року, після завершення його першої каденції, і зіграв ключову роль у підготовці політичного повернення президента США 2024-го.
Керівниця апарату Сьюзі Вайлс зазначила, що президент високо цінує Будовича і що їй шкода бачити його відставку. Віцепрезидент Венс сказав, що не раз покладався на його допомогу протягом першого року роботи.
Нагадаємо, у США застрелили соратника Трампа Чарлі Кірка. Кірк брав участь у дебатах в Університеті Юти. Під час виступу в нього вистрілили. Судячи з кадрів із соцмереж, нападник поцілив йому у шию.