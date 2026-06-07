Один зі супутників "російського Starlink" не втримався на орбіті та згорів

Супутник. Ілюстративне зображення / © Associated Press

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Росія втратила один із супутників своєї мережі «Рассвет», яку Москва розглядала як альтернативу американській системі Starlink, доступ до якої було обмежено для країни-агресорки.

Про це повідомляє ресурс RussianSpaceWeb.

За інформацією видання, йдеться про першу втрату в угрупованні з 16 супутників, що входять до проєкту забезпечення РФ широкосмуговим супутниковим інтернетом. Апарат, імовірно, виявився несправним і пропрацював всього близько трьох місяців після запуску.

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Як зазначається, після виходу на орбіту супутник не зміг увімкнути двигуни для корекції траєкторії та поступово втрачав висоту. У результаті він увійшов у щільні шари атмосфери та згорів.

«Як і очікувалося, першим супутником, який увійшов в атмосферу, став об’єкт 4 (2026-061D), що не маневрував. Він, ймовірно, згорів у атмосфері близько 6 червня 2026 року. На той момент офіційної інформації про статус місії не надходило», — йдеться у матеріалі RussianSpaceWeb.

Водночас інші 15 супутників угруповання «Рассвет», за даними ресурсу, виконують маневри, що може свідчити про їхню працездатність.

Також повідомляється про непідтверджені чутки щодо можливого нового запуску супутників у межах цього проєкту вже 18 червня, однак офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

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Проєкт «Рассвет» у Росії позиціонувався як відповідь на обмеження доступу до Starlink, який нелегально використовували окупанти під час війни в Україні. Водночас, за даними російських військових оглядачів, система поки що не змогла забезпечити заявленого рівня ефективності, зокрема через нестабільне покриття та обмежену масштабованість.

Нагадаємо, раніше радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що Росія працює над власним аналогом Starlink — проєктом «Бюро 1440», який передбачає запуск супутників «Рассвет» для швидкісної передачі даних на низькій орбіті.

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