Один із сусідів України готується збивати дрони, ракети й літаки в разі загрози

ППО / © Getty Images

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Міністерство оборони Молдови підготувало новий законопроєкт про безпеку повітряного простору. Документ дозволить збивати ворожі безпілотники, літаки та ракети в разі агресії. Уряд розгляне його 2 липня.

Про це повідомляє NewsMaker.md.

Новий закон має замінити чинні норми, які, на думку уряду, застаріли та не враховують нові виклики безпеки. У проєкті йдеться про можливість застосування протиповітряної оборони проти будь-яких літальних апаратів — від дронів до ракет. — які незаконно перетинають кордон і створюють реальну загрозу.

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Застосування сили можливе лише після оцінки ситуації відповідно до міжнародного права і за наявності підтвердженої небезпеки для населення чи об’єктів.

Згідно з документом, літаки-перехоплювачі зможуть відкривати вогонь на ураження, якщо повітряне судно здійснює напад, займає агресивну позицію або відповідає маневрами чи вогнем на спроби його зупинити.

Також у разі воєнної агресії, запровадження надзвичайного або воєнного стану влада зможе заборонити всі цивільні й державні польоти.

Окремий розділ — безпілотники

Проєкт передбачає окремий розділ щодо протидії дронам. Залежно від рівня загрози їх можуть перехоплювати, нейтралізувати або знищувати. Для цього планується використовувати радари, радіоелектронні системи та інші засоби виявлення.

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Прикордонна поліція отримає розширені повноваження: вона зможе самостійно перехоплювати або знешкоджувати дрони, які порушують кордон країни.

Нагадаємо, Україна застосовує сучасні дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників “Шахед”. І вже є 6–8 розробок таких дронів-перехоплювачів.