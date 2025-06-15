"Один раз на тиждень, максимум - два": Лукашенко оголосив жорсткі обмеження для білорусів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

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На тлі дефіциту картоплі, що виник у Білорусі, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко рекомендував громадянам скоротити споживання цього продукту.

Заяву білоруського диктатора цитує державне агентство БелТА.

«Один раз на тиждень, два — максимум, та й то запечену, пюре», — сказав він.

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Лукашенко додав, що надмірне захоплення картоплею загрожує набором зайвої ваги, а запропонована ним дієта сприятливо позначиться на фігурі.

«Якщо ми будемо їсти картоплю, як пишемо в тіктоках, то худенькими не будемо», — сказав білоруський лідер, який давно має проблеми через свою огрядність.

Причини дефіциту цього національного продукту Лукашенко пояснив тим, що білоруські сільгоспвиробники почали продавати картоплю в Росію, де вона коштує вдвічі-втричі дорожче.

«Хтось хоче заробити — селяни вивозили, фермери вивозили. З одного боку. Ну, а з іншого боку, якийсь там десь виявили саботаж», — зазначив він.

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Раніше у червні Лукашенко заявляв, що дефіцит картоплі у Білорусі було створено штучно — внаслідок якоїсь змови проти керівництва республіки з боку «певних людей», чиї імена він не назвав.

Картопля почала зникати з прилавків магазинів у Білорусі ще в лютому, проте Лукашенко визнав проблему лише 8 травня. Він заявив, що фермери нібито перестали постачати продукцію на внутрішній ринок через низькі закупівельні ціни і переорієнтувалися на Росію, де також фіксувався дефіцит.

Від 27 травня Білорусь зняла заборону на імпорт картоплі із країн Євросоюзу, що стало частиною антикризових заходів.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко запропонував поставити у Мінську пам’ятник голові КНР Сі Цзіньпіну.

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