Один щит: Зеленський пропонує європейцям будувати спільний захист від російських дронів

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Президент України Володимир Зеленський запропонував європейцям будувати спільний захист від російських дронів. Вже йдеться про елемент політики Європейського Союзу.

Про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з президентом Фінляндії.

Як зауважує очільник держави, ППО — це незмінний пріоритет. Йдеться і про посилення нашої ППО, і про побудову східного протиповітряного щита Європи. Фактично це стає елементом політики Європейського Союзу.

Реклама

«І важливо реалізувати це сучасно — щоб працювала і лінія дронів на захисті Європи, і всі можливості авіації, усі системи протиповітряної оборони, усі елементи цієї дійсно складної системи», — додає український лідер.

Він запевняє, що Україна готова ділитися досвідом, розширювати виробництва.

«Україна пропонує всім європейським країнам-сусідам, сусідам нашим і сусідам Росії, безумовно, спільну програму фінансування, виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів. Україна, на мій погляд, через війну, безумовно, завдяки нашому виробництву під час війни, ми — лідери у цьому напрямі, це абсолютно новий технологічний напрям», — сказав президент.

На переконання Зеленського, до цього треба підходити максимально швидко, щоб бюрократичні процеси не заважали.

Реклама

«Ми відкриті до цієї роботи, співпраці. Наші європейські друзі та ніхто у світі просто не має стільки ракет, щоб збивати всі види, усі різні види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, хоч би якою вона була, просто не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів. Навіть якщо це сто тисяч доларів — це просто неможливо», — завершив Зеленський.

Раніше стало відомо, що Польща попросила у Північноатлантичного альянсу більше систем ППО. Це сталося після нальоту російських дронів 10 вересня.

Так, Швеція вже спрямовує допомогу. Також Нідерланди надають комплекси Patriot, засоби проти БпЛА та 300 військових. Серед інших помічників — Чехія, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії.