Один з найдорожчих інфраструктурних проєктів в історії: Китай будує в Тибеті гігантську греблю

Китай готовий витратити мільярди доларів на будівництво велицезної греблі у тибетських горах

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Китайський прем'єр Лі Цян дав старт будівництву мега-греблі у нижній течії річки Ярлунг Цангпо в Тибеті. Загальна сума запланованих інвестицій складає колосальні 1,2 трильйона юанів, або 167 мільярдів доларів США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на китайське інформаційне агентство "Сіньхуа".

У суботу також було офіційно представлено нову компанію — China Yajiang Group. Вона відповідатиме за будівництво гідроенергетичного проєкту, що складатиметься з п'яти каскадних гребель. Розташування будівництва – місто Ньїнгчі, на південному сході автономного регіону Тибет.

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Мета проєкту та геополітичні наслідки

За даними "Сіньхуа", електроенергія, яка буде генеруватися, переважно передаватиметься за межі Тибету, а також використовуватиметься для місцевих потреб. Хоча деталі щодо потужності проєкту не розголошуються, загальний обсяг інвестицій робить цю греблю одним із найдорожчих інфраструктурних проєктів в історії. Це також, ймовірно, стане значною підтримкою зусиль Пекіна з відновлення економічного зростання.

Однак ця гребля може стати додатковим джерелом напруги між Китаєм та Індією. Річка Ярлунг Цангпо протікає через спірний район Аруначал-Прадеш і є притокою однієї з головних річок Індії. Втім, Пекін запевняє, що негативного впливу на низинні райони не буде.

Екологічні загрози

Екологи в Китаї давно стурбовані незворотним впливом будівництва гребель у ущелині Ярлунг Цангпо, де річка опускається на 2000 метрів висоти на 50-кілометровій ділянці.

Ця територія є домом для національного природного заповідника та одним із провідних осередків біорізноманіття країни. Будівництво такого масштабного об'єкта в екологічно чутливій зоні викликає серйозні побоювання щодо його довгострокових наслідків для природи та екосистем регіону.

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Нагадаємо, Китай представив мікродрон, схожий на комара. Ймовірно, його планують використовувати для таємних місій, але експерти зі США сумніваються в його бойовій ефективності.