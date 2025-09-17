- Дата публікації
Один з соратників Путіна подав у відставку: у чому причина
Дмитро Козак, який застерігав Путіна від вторгнення в Україну, залишає свою посаду.
Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Про це стало відомо за даними російських ЗМІ.
Повідомляється, що Козак, який є давнім соратником Путіна ще з 1990-х років, був одним із тих, хто виступав проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Дмитро Козак працював разом із Путіним ще в мерії Санкт-Петербурга. З початку 2000-х він обіймав високі посади, зокрема був віцепрем’єр-міністром РФ з 2008 по 2020 рік, а з 2020 року — заступником керівника адміністрації президента. Наразі відомо, що він планує перейти в бізнес.
