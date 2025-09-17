ТСН у соціальних мережах

Один з соратників Путіна подав у відставку: у чому причина

Дмитро Козак, який застерігав Путіна від вторгнення в Україну, залишає свою посаду.

Руслана Сивак
Дмитро Козак

Дмитро Козак / © Associated Press

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це стало відомо за даними російських ЗМІ.

Повідомляється, що Козак, який є давнім соратником Путіна ще з 1990-х років, був одним із тих, хто виступав проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дмитро Козак працював разом із Путіним ще в мерії Санкт-Петербурга. З початку 2000-х він обіймав високі посади, зокрема був віцепрем’єр-міністром РФ з 2008 по 2020 рік, а з 2020 року — заступником керівника адміністрації президента. Наразі відомо, що він планує перейти в бізнес.

Нагадаємо, лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що не лише знає про чутки щодо власної можливої відставки, але й сам ініціював таке рішення.

Колишнього міністра транспорту Росії Романа Старовойта знайшли мертвим в Одинцово (Московська область). Слідство встановлює обставини смерті Романа Старовойта, але основна версія — самогубство. За даними джерел, його тіло знайшли в будинку в Одинцовському окрузі, а не в автівці, як повідомлялося раніше. Поруч із тілом нібито виявили рушницю.

