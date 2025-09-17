Один з соратників Путіна подав у відставку: у чому причина

Дмитро Козак / © Associated Press

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це стало відомо за даними російських ЗМІ.

Повідомляється, що Козак, який є давнім соратником Путіна ще з 1990-х років, був одним із тих, хто виступав проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дмитро Козак працював разом із Путіним ще в мерії Санкт-Петербурга. З початку 2000-х він обіймав високі посади, зокрема був віцепрем’єр-міністром РФ з 2008 по 2020 рік, а з 2020 року — заступником керівника адміністрації президента. Наразі відомо, що він планує перейти в бізнес.

