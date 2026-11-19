Трамп і Путін / © Associated Press

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Неформальна зустріч Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на саміті АТЕС у Китаї привернула значну увагу через надто невимушену поведінку й жарти президента США.

Про це повідомляє Metro.

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Усе почалося з того, що Дональд Трамп спокійно зайшов до кімнати та, показавши на Володимира Путіна, пожартував: «Хто це?», а потім додав: «Він мій друг». Ця зустріч відбулася у межах незвичних тристоронніх переговорів між США, Росією та Китаєм, який представляв Сі Цзіньпін.

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Експерт із мови тіла Дерек Герон розповів виданню, що голова Білого дому поводився «надзвичайно розслаблено» попри те, що розмова мала високі ставки. За словами експерта, хода Трампа була жвавою, що вказувало на його легкий настрій і передчуття.

За спостереженнями фахівця, Трамп щиро усміхнувся своєму помічникові, зробив легке зауваження та швидко підійшов до співрозмовника.

«Слова „це мій друг“ ніби промовив майже несвідомо, без роздумів. Усе це ознаки надзвичайно розслабленого президента», — наголосив він.

Герон також зазначив реакцію російського президента, який енергійно та охоче потиснув Трампові руку. За словами аналітика, Путін мав розслаблений вигляд та усміхався, що рідко трапляється під час його публічних чи офіційних зустрічей.

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Крім того, російський лідер торкнувся ліктя Трампа. Фахівець пояснив, що хоча такий жест іноді використовують для контролю або прихованого домінування, у цій ситуації він радше свідчив про дружнє ставлення і близьке знайомство.

За словами Герона, між політиками була відсутня звична для глав держав формальність і жоден із них не виявляв дискомфорту.

«Схоже, що Трамп ставиться до Путіна не як до світового лідера, який приїхав до США, а радше як до старого знайомого, який завітав з візитом», — підсумував він.

Російські державні ЗМІ передають, що після розмови Путін був у гарному настрої. Відомо, що політики обговорили війну в Україні, а продовжити цю тему планували під час наступних переговорів за участі Сі Цзіньпіна. Сам китайський лідер на тристоронній зустрічі закликав заборонити та знищити ядерну зброю. Він наголосив, що в ядерній війні не буває переможців і її взагалі не можна починати.

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Водночас такий формат саміту занепокоїв західних політиків. Зокрема, лідерка британських консерваторів Кемі Баденох в ефірі програми «Сьогодні» висловила стурбованість цією зустріччю.

«„Тривожно“, — ось як я б це описала. Три світові лідери мають такий вигляд, наче намагаються поділити світ між собою. Триполярний світ, де Сі отримує Азію, Америка — Західну півкулю, а Росія — Європу», — заявила політикиня.

Вона також додала: «І це дуже непокоїть, особливо те, що президент Трамп називає Путіна своїм другом».

Зустріч Сі з Трампом і Путіним — останні новини

Нагадаємо, 19 листопада на саміті АТЕС у Шеньчжені завершилася тристороння зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Переговори тривали півтори години. Попередньо повідомлялося, що сторони планують обговорити ядерну безпеку, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. Всі подробиці сьогоднішньої зустрічі Сі, Трампа й Путіна в Китаї читайте в матеріалі ТСН.ua.

Поведінка Путіна на саміті АТЕС у Китаї та його місце на спільному фото стали приводом для хвилі жартів в українських соцмережах. Користувачі Threads перетворили конфуз російського диктатора на десятки дотепних мемів і фотожаб.

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