Офіційні переговори про членство України в ЄС розпочнуться наступного тижня: оголошено дату

Демарш Орбана під час голосування на саміті лідерів ЄС не впливає на ухвалене рішення.

Після ухваленого на саміті лідерів ЄС у Брюсселі рішення Євросоюз готовий почати з Україною переговори про членство вже в понеділок, 18 грудня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо, передає Deutsche Welle.

Таку заяву він зробив під час засідання Європейської Ради в Брюсселі у четвер, 14 грудня, через годину після того, як на саміті Євросоюзу лідери країн, що входять до нього, схвалили рекомендацію Європейської Комісії щодо початку переговорів про вступ України в ЄС.

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Де Кроо також заявив, що це рішення було ухвалено одноголосно, хоча під час голосування прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали. За його словами, такий демарш — не є накладенням вето.

"Це рішення є зобов'язуючим для 27 країн. Такі правила гри, всі їх знають", - сказав він, додавши, що Орбан "дуже добре знав про ухвалене рішення", тож, оскільки його не заблокував жоден із членів, воно вважається законним.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан мав намір накласти вето на рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС, натомість утримався від голосування. Після цього бельгійський прем'єр Александер Де Кроо порадив йому "тримати язика за зубами".

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