Офіційний магазин Білого дому виставив на продаж колекційну монету із зображенням Зеленського

На ній зображено момент із звернення українського лідера до Конгресу США, яке відбулося у відеоформаті в березні цього року.

Офіційний магазин Білого дому виставив на продаж колекційну монету із зображенням президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомили на сайті адміністрації США.

Вартість колекційної монети складає $100.

На ній зображено момент зі звернення Зеленського у відеоформаті до Конгресу від 7 березня 2022 року.

“У пристрасній промові в стилі Черчілля через Zoom зі свого офісу в Києві президент Зеленський закликав... зробити більше для захисту своєї країни та народу від жорстокої агресії Росії. Це був надзвичайно прямий заклик до дій з боку лідера часів війни, який стверджував, що допомога Україні була моральним імперативом для країни, яка проголосила себе як маяк свободи та демократії для всього світу”, - йдеться у повідомленні.

“Зараз вирішується доля нашої країни, доля нашого народу, чи будуть українці вільними, чи будуть вони здатні зберегти свою демократію”, - наводять цитату із виступу Зеленського у Білому домі.

В описі також зазначено, що це 32 монета, яка представлена в серії “Історичні моменти колекції монет американського президентства”.

Нагадаємо, після вторгнення російської армії до України картинка із зображенням православної Богородиці, яка тримає в руках американський протитанковий “Джавелін”, стала вірусною. Від продажу мерчів із нею отримали вже на понад мільйон доларів.

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