Офіційно: суд у США припинив 13-річне опікунство батька Брітні Спірс над американською співачкою

Офіційно: суд у США припинив 13-річне опікунство батька Брітні Спірс над американською співачкою

Контроль за її фінансами буде тимчасово переданий професійному аудитору.

Суд у Лос-Анджелесі, що у штаті Каліфорнія, офіційно усунув від опікунства над американською співачкою Брітні Спірс її власного батька.

Про це заявила телекомпанія CNN з посиланням на ухвалу суду.

Рішення про зупинення та подальше припинення опікунства було ухвалено ще 29 вересня. Раніше на це погодився сам батько співачки Джеймі Спірс.

Тим часом суддя Бренда Пенні офіційно припинила 13-річне опікунство над Брітні Спірс.

Контроль за її фінансами буде тимчасово передано професійному аудитору, — про це наполягали сама артистка та її адвокат Меттью Розенгарт.

Нагадаємо, що раніше Брітні Спірс вперше звернулася до фанів після звільнення від опіки.

Додамо, нещодавно наречений Брітні Спірс прокоментував зупинення опіки над нею батька Джеймі. Фітнес-тренер опублікував фото левиці та звернувся до шанувальників зірки, які розпочали рух #FreeBritney.

Нещодавно стало відомо, що батько Спірс 13 років таємно прослуховував її спальню, читав SMS та відстежував дзвінки. З кімнати Брітні записали 180 годин аудіо, зокрема, її спілкування з дітьми та бойфрендом.

Нагадаємо :

Батько Брітні Спірс натякнув на психічні розлади дочки: "Мене б хвалили, якби знали всю правду";

дочки: "Мене б хвалили, якби знали всю правду"; Брітні Спірс звинуватили у нападі на хатню робітницю.

Брітні Спірс звільнилась від опіки батька та подякувала за це своїм прихильникам

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