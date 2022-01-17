Офіційно: у Франції невакциновані не зможуть відвідувати ресторани навіть з COVID-тестом

Офіційно: у Франції невакциновані не зможуть відвідувати ресторани навіть з COVID-тестом

Штам COVID-19 "Омікрон" вже став домінантним у Франції.

Парламент Франції увечері в неділю, 16 січня, остаточно схвалив нові обмеження для громадян, які не мають щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що від 20 січня так званий "вакцинальний пропуск" замінить запроваджені раніше "перепустки здоров'я", які дозволяли французам відвідувати громадські місця як зі щепленням, так і з негативний результатом COVID-тесту.

Відтепер доступ до ресторанів, кафе, барів, кінотеатрів, ярмарків і міжрегіонального громадського транспорту матимуть лише вакциновані проти коронавірусу французи.

За інформацією видання, для людей від 16 років "надати негативний тест більше буде недостатньо, окрім як для отримання доступу до медичних закладів і послуг". Водночас неповнолітні від 12 до 15 років зможуть продовжити використання своїх "перепусток здоров'я".

Тим часом у французькому Міністерстві охорони здоров'я вказують, що проти коронавірусної інфекції повністю вакциновано майже 78% населення країни.

На початку місяця президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що планує ускладнити життя французам, які не мають щеплення проти COVID-19."Я справді хочу завдати їм клопоту, і ми продовжимо робити це - до самого кінця", - наголошував він.

Як повідомлялося, новий штам COVID-19 "Омікрон" вже став домінантним у Франції, а кількість нових випадків захворювання на коронавірус чи не щодня досягає рекордного рівня, перевищуючи позначку в 300 тисяч.

Втім, число пацієнтів, які потребують госпіталізації до відділень інтенсивної терапії, значно нижча, аніж під час першої хвилі пандемії у березні-квітні 2020 року.

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