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Україна офіційно вибула із "зеленого списку" Євросоюзу: що це означає

Україна офіційно вибула із "зеленого списку" Євросоюзу: що це означає

Associated Press

Євросоюз оновив перелік "зелених країн".

Європейський союз офіційно 9 листопада виключив Україну "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"Після розгляду рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на поїздки до ЄС, які не є суттєвими, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень і територіальних органів влади, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку вилучили Сингапур та Україну.", - йдеться в повідомленні.

Згідно з оновленим переліком ЄС, до "зелених країн" належать:

  • Аргентина
  • Австралія
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чилі
  • Колумбія
  • Йорданія
  • Кувейт
  • Намібія
  • Нова Зеландія
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Південна Корея
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Уругвай
  • Китай, за умови підтвердження взаємності

Слід уточнити, що перелік безпечних країн з точки зору коронавірусу у ЄС оновлюють що два тижні. Виходячи з того, в якому списку опинилася країна, ЄС рекомендує державам-членам відкрити кордони для мандрівників чи обмежити їхній в’їзд.  Утім, рекомендація ЄС не є обов'язковою, остаточне рішення про умови здійснення несуттєвих (туристичних) поїздок громадян України ухвалюють держави-члени ЄС на національному рівні. 

Найімовірніше, щеплення стане "перепусткою" для подорожі, адже, як сказано на сайті Ради Європейського Союзу, подорожі до ЄС мають бути дозволені:

  • вакцинованим;
  • людям, які здійснюють суттєві поїздки (проживають, навчаються, мають дозвіл на роботу в ЄС);
  • людям, які здійснюють не суттєві поїздки з країн зі списку ЄС.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Детально про те, що означає вилучення України із "зеленої зони" ЄС, чи може бути повторне тотальне закриття кордонів для українців і як тепер подорожуватимемо, читайте тут.

Новини світу: ЄС виключив Україну зі списку безпечних для подорожей країн

Новини світу: ЄС виключив Україну зі списку безпечних для подорожей країн
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