Україна офіційно вибула із "зеленого списку" Євросоюзу: що це означає

Євросоюз оновив перелік "зелених країн".

Європейський союз офіційно 9 листопада виключив Україну "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

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" Після розгляду рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на поїздки до ЄС, які не є суттєвими, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень і територіальних органів влади, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку вилучили Сингапур та Україну. ", - йдеться в повідомленні.

Згідно з оновленим переліком ЄС, до "зелених країн" належать:

Аргентина

Австралія

Бахрейн

Канада

Чилі

Колумбія

Йорданія

Кувейт

Намібія

Нова Зеландія

Перу

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Південна Корея

Об'єднані Арабські Емірати

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності

Слід уточнити, що перелік безпечних країн з точки зору коронавірусу у ЄС оновлюють що два тижні. Виходячи з того, в якому списку опинилася країна, ЄС рекомендує державам-членам відкрити кордони для мандрівників чи обмежити їхній в’їзд. Утім, рекомендація ЄС не є обов'язковою, остаточне рішення про умови здійснення несуттєвих (туристичних) поїздок громадян України ухвалюють держави-члени ЄС на національному рівні.

Найімовірніше, щеплення стане "перепусткою" для подорожі, адже, як сказано на сайті Ради Європейського Союзу, подорожі до ЄС мають бути дозволені:

вакцинованим;

людям, які здійснюють суттєві поїздки (проживають, навчаються, мають дозвіл на роботу в ЄС);

людям, які здійснюють не суттєві поїздки з країн зі списку ЄС.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Детально про те, що означає вилучення України із "зеленої зони" ЄС, чи може бути повторне тотальне закриття кордонів для українців і як тепер подорожуватимемо, читайте тут.

Новини світу: ЄС виключив Україну зі списку безпечних для подорожей країн

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