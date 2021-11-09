Україна офіційно вибула із "зеленого списку" Євросоюзу: що це означає

Євросоюз оновив перелік "зелених країн".
Європейський союз офіційно 9 листопада виключив Україну "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
"Після розгляду рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на поїздки до ЄС, які не є суттєвими, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень і територіальних органів влади, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку вилучили Сингапур та Україну.", - йдеться в повідомленні.
Згідно з оновленим переліком ЄС, до "зелених країн" належать:
- Аргентина
- Австралія
- Бахрейн
- Канада
- Чилі
- Колумбія
- Йорданія
- Кувейт
- Намібія
- Нова Зеландія
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудівська Аравія
- Південна Корея
- Об'єднані Арабські Емірати
- Уругвай
- Китай, за умови підтвердження взаємності
Слід уточнити, що перелік безпечних країн з точки зору коронавірусу у ЄС оновлюють що два тижні. Виходячи з того, в якому списку опинилася країна, ЄС рекомендує державам-членам відкрити кордони для мандрівників чи обмежити їхній в’їзд. Утім, рекомендація ЄС не є обов'язковою, остаточне рішення про умови здійснення несуттєвих (туристичних) поїздок громадян України ухвалюють держави-члени ЄС на національному рівні.
Найімовірніше, щеплення стане "перепусткою" для подорожі, адже, як сказано на сайті Ради Європейського Союзу, подорожі до ЄС мають бути дозволені:
- вакцинованим;
- людям, які здійснюють суттєві поїздки (проживають, навчаються, мають дозвіл на роботу в ЄС);
- людям, які здійснюють не суттєві поїздки з країн зі списку ЄС.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Детально про те, що означає вилучення України із "зеленої зони" ЄС, чи може бути повторне тотальне закриття кордонів для українців і як тепер подорожуватимемо, читайте тут.