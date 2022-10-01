Оглянула танк Gepard: очільниця Міноборони Німеччини вперше від початку війни прибула до України

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт вперше від початку війни відвідала Україну. В Одесі вона анонсувала швидку поставку першої обіцяної одиниці наземної системи ППО IRIS-T.

У суботу, 1 жовтня, голова Міністерства оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за понад сім місяців війни вперше відвідала Україну. Німецька посадовиця з неанонсованим візитом перебувала в Одесі, де зустрілася з українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це пише німецьке видання Welt.

"Під час свого першого візиту в Україну міністр оборони Німеччини оглянула зенітний танк Gepard родом з ФРН. На місці, де використовувалася система в Одеському зерновому порту, вона заявив, що це допоможе захистити критичну інфраструктуру та відбити російські повітряні нальоти. З порту українське зерно експортується у світ через Чорне море", - зазначає інформаційне агентство.

В Одесі голова Міноборони ФРН зустрілася з українським міністром Резніковим. Під час розмови німецька посадовиця пообіцяла, що найближчими днями Україна отримає першу системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Щодо вимог України до федерального уряду про постачання танків, Ламбрехт вкотре повідомила, що її країна "не будемо діяти самостійно в цій сфері".

"Німеччина завжди чітко давала зрозуміти, що ми не будемо діяти самостійно в цій сфері. В Україні також знають, що ми завжди координуємось з нашими партнерами, наприклад з самохідною гаубицею, яку ми разом з Нідерландами поставили і на ній також тренувалися", - прокоментувала вона.

Нагадаємо, під час свого виступу Путін звинуватив США в окупації Німеччини, Японії та Кореї.

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