"Ого, який грибок! Всі їдуть куди-небудь!": в Росії – справжнє пекло

Росії не спиться! Рашисти ниють – кажуть, що від ночі 8 січня на болотах сильно палає! Невідомі дрони влупили там, звідки регулярно запускаються ракети по Україні. Серія вибухів пролунала в районі нафтобази в місті Енгельс Саратовської області.

Про це йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

У ніч проти 8 січня в російському місті Енгельс, що у Саратовській області, заявили про атаку дронів. Попередньо, є влучання повітряної цілі у нафтосховище. Лише подивіться, як гарно палає.

Це так палає нафтосховище "Кристал". Як горить щось на Росії можна дивитися вічно, тому дивимось, бо ж росіяни постаралися і назнімали відео з різних ракурсів.

Пишуть, що добрі дрони атакували об'єкт, на якому зберігається паливо для авіабази "Енгельс-2”, звідки регулярно рашисти випускають ракети по Україні. Місцевий губернатор Роман БусаргІн також підтвердив масовану атаку на регіон. Проте, за його словами, це просто уламки дрону пошкодили "промисловий об'єкт".

"Саратов та Енгельс цієї ночі зазнали масованої атаки БПЛА. Дякуємо нашим військовим за забезпечення безпеки. Є пошкодження на одному з промислових підприємств. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Екстрені служби працюють на місці для ліквідації наслідків, - розповів він.

Але пожежа посилювалась настільки швидко, що вже ні ікони, ні попи московські не могли допомогти. В свою чергу Міноборони Росії повідомило про збиття нібито 32-ох безпілотників у семи російських регіонах. Зокрема 11 над територією Саратовської області, по чотири БПЛА – над територіями Курської та Ростовської областей. А також по три – над Бєлгородською та Брянською областями, два – над Краснодарським краєм, один – над Волгоградською областю та чотири – над акваторією Азовського моря. До слова, палає і досі, росіяни скаржаться, що смердить димом.

Нагадаємо, сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" у Енгельсі Саратовської області Росії.

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