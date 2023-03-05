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Оголена жінка без дозволу влаштувала провокативну фотосесію у пожежній частині

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1755
Час на прочитання
2 хв
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Оголена жінка без дозволу влаштувала провокативну фотосесію у пожежній частині

Пожежники говорять, що їм невідомо, як еротична фотосесія відбулась у їхній частині.

У Польщі оголена жінка без дозволу влаштувала відверту фотосесію на станції Добровольчої пожежної дружини у місті Барлінек.   

Про це пише видання inPoland.

"На фотографіях зображена оголена жінка, яка демонструє свої принади в провокаційних позах на тлі пожежної техніки, зокрема вогнегасників, на велосипеді, на фоні човна та автомобіля, які використовуються під час рятувальних акцій", - йдеться у повідомленні. 

Як стало відомо, адресу пожежної частини вдалося встановити за реєстраційними номерами техніки, зображеної на фото.

Пожежники заявили, що не мають відношення до фотосесії, у них ніхто не просив дозволу на оренду приміщення. Однак це повинен був зробити хтось, у кого були ключі від приміщення пожежної частини. 

Керівництво обурене тим, що трапилося в пожежній частині. У своїй заяві керівники добровольців-рятувальників зазначили, що "нещодавній інцидент, пов’язаний з неналежними фотографіями, зробленими в приміщенні нашої частини, відбувся без згоди та відома членів OSP Барлінек".

Нагадаємо, польська художниця та фотографка влаштувала провокативну фотосесію на старовинному єврейському цвинтарі.

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Дата публікації
Перегляди
1755
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