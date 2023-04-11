Оголена жінка тікала від поліції та чіплялася до перехожих у весняному парку (відео)

У Польщі на Великдень трапилася несподівана пригода. У парку Толпи Вроцлава відвідувачі зафіксували оголену жінку, яка бігала, голосно кричала та чіплялася до людей, а згодом вже тікала від поліції.

Про це пише Inpoland.

"Один з очевидців зафіксував, як жінка тікала від поліцейського, який намагався її затримати та заспокоїти. Після нетривалої погоні офіцерам все ж вдалося затримати порушницю порядку", - йдеться у джерелі.

Поліцейські з'ясували, що порушниці громадського спокою 27 років. Вона є громадянкою однієї з африканських країн. Правоохоронці викликали медиків на допомогу жінці. Потім копи допомогли медпрацівникам доправити жінку до однієї з лікарень Вроцлава.

Раніше в Україні, в місті Тернопіль, поліція затримала оголеного чоловіка, який бігав вулицями міста. Ймовірно підозрюваний перебував під впливом наркотиків.

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