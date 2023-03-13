Оголені фото і грубе спілкування: влада Балі хоче "покарати" українців і росіян за "погану поведінку"

Губернатор Балі запропонував скасувати спрощену систему видання віз росіянам та українцям у відповідь на повідомлення про те, що громадяни цих двох країн нелегально працюють за туристичною візою.

Про це пише Jakarta Post.

Як заявив Вейан Костер, він уже надіслав листа до Міністерства закордонних справ та Міністерства юстиції та прав людини Індонезії, в якому запропонував припинити дію віз після прибуття для відвідувачів з Росії та України.

Він пояснив, що зробив цю пропозицію після того, як отримав повідомлення і скарги про те, що туристи з двох країн "зловживають своїми туристичними візами, щоб знайти роботу у популярній туристичний країні". Крім того, каже, що отримав повідомлення про "погану поведінку" російських і українських туристів на острові.

"Я написав листа до міністерств з проханням скасувати візовий режим для росіян та українців. Чому саме ці дві країни? Наразі вони перебувають у стані війни, тому вони приїжджають на Балі не лише як туристи, але й для того, щоб працювати", – сказав Костер.

Видання Reuters додає, влада Балі попросила центральне імміграційне агентство скасувати політику отримання віз після прибуття для громадян Росії та України після того, як було виявлено, що туристи працюють нелегально. За даними Reuters, індонезійці в соцмережах скаржилися, зокрема, на російську модель, яка позувала оголеною у священного для місцевих жителів дерева, і на росіянина, який, ймовірно, збив пішохода, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

The Jakarta Post пише, що раніше в соцмережах з'явилися відео, на яких показано, як російські та українські туристи порушують правила дорожнього руху і потім грубо поводяться з поліцейськими, які їх зупинили.

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Також у Мережі з'явилися повідомлення, що росіян, які живуть на Балі та надають послуги без оформлення необхідних документів, почали відстежувати в Instagram. На порушників-росіян почали надсилати офіційні скарги владі острова.

У разі порушення візового режиму іноземцям загрожує депортація. Так, за даними The Jakarta Post, у березні щонайменше чотирьох росіян депортували за порушення візового режиму, а імміграційна влада неодноразово застерігала іноземців від роботи за туристичними візами.

Як повідомлялося, турист під час відвідування Індонезії влаштував в ресторані святкову вечерю для друзів з нагоди свого дня народження. Він замовив пляшку вина, за яку заплатив більше за всю подорож на Балі.

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