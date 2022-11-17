Оголені “Путін” та “Лукашенко” допоможуть зібрати гроші на бойовий дрон для ЗСУ (фото)

Скульптурна композиція під назвою “Голі вбивці” продається на Інтернет-аукціоні, початкова вартість - 10 тисяч євро.

Група чеських активістів Kaputin виставила на аукціон скульптурну композицію, на якій зображено голого президента Росії Володимира Путіна, який сидить на золотому унітазі та тримає на коліні самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Оголошення про продаж цього твору мистецтва з’явилося на сторінці групи Kaputin у Тwitter.

Чеські активісти нагадали, що ця робота під назвою “Голі Вбивці” була створена художницею Барбарою Зіховою. Її використовували під час антиросійських протестів у Чехії від 2021 року.

This work, called #NakedKillers, created by Barbora Zichová, has featured various in many #Czech protests since 2021.



Now it is for sell. The proceeds will be used to buy a strike drone for the #Ukraine army. We start at 10.000€.



Who will bid more? pic.twitter.com/Q2JcVxThxl — Kaputin Official (@Kaputin_Off) November 16, 2022

“Тепер вона продається. Виручені кошти підуть на купівлю ударного безпілотника для української армії. Ми починаємо з 10 000 євро. Хто запропонує більше?” - йдеться в оголошенні про аукціон.

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Потенційні покупці мають можливість запропонувати кращу ціну до 20 грудня.

Нагадаємо, у квітні 2021 року у Чехії біля посольства РФ в Празі провели акцію протесту проти ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, порушення прав людини в Росії і агресії проти України. Біля входу встановили золотий унітаз з оголеним Путіним.

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