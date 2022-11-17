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Оголені “Путін” та “Лукашенко” допоможуть зібрати гроші на бойовий дрон для ЗСУ (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Час на прочитання
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Оголені “Путін” та “Лукашенко” допоможуть зібрати гроші на бойовий дрон для ЗСУ (фото)

Фото: соцмережі

Скульптурна композиція під назвою “Голі вбивці” продається на Інтернет-аукціоні, початкова вартість - 10 тисяч євро.

Група чеських активістів Kaputin виставила на аукціон скульптурну композицію, на якій зображено голого президента Росії Володимира Путіна, який сидить на золотому унітазі та тримає на коліні самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 

Оголошення про продаж цього твору мистецтва з’явилося на сторінці групи Kaputin у Тwitter.

Чеські активісти нагадали, що ця робота під назвою “Голі Вбивці” була створена художницею Барбарою Зіховою. Її використовували під час антиросійських протестів у Чехії від 2021 року. 

“Тепер вона продається. Виручені кошти підуть на купівлю ударного безпілотника для української армії. Ми починаємо з 10 000 євро. Хто запропонує більше?” - йдеться в оголошенні про аукціон.

Потенційні покупці мають можливість запропонувати кращу ціну до 20 грудня.

Нагадаємо, у квітні 2021 року у Чехії біля посольства РФ в Празі провели акцію протесту проти ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, порушення прав людини в Росії і агресії проти України. Біля входу встановили золотий унітаз з оголеним Путіним.

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Дата публікації
Перегляди
706
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