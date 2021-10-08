Оголошено лауреатів Нобелівської премії миру-2021: кого нагородили

Марія Ресса та Дмитро Муратов отримали премію за зусилля щодо захисту свободи вираження думок.

Нобелівську премію миру в 2021 році отримали російський журналіст і головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов і філіппінська журналістка Марія Ресса.

Про це інформує пресслужба Нобелівського комітету.

Також читайте Нобелівська премія: як відкриття нових рецепторів вплине на медицину

Дмитра Муратова і Марію Рессу нагородили "за зусилля щодо захисту свободи вираження думок, яка є передумовою демократії і міцного миру".

"Пані Ресса і пан Муратов отримують Премію миру за мужню боротьбу за свободу слова на Філіппінах і в Росії. Водночас вони є представниками всіх журналістів, які відстоюють цей ідеал у світі, в якому демократія і свобода преси стикаються з усе більш несприятливими умовами", - сказано в пресрелізі про вручення Нобелівської премії.

До слова, цьогоріч на нагороду були номіновані 234 людини і 95 організацій. Розмір Нобелівської премії сягає 10 млн шведських крон (в перерахунку понад 980 тисяч євро).

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання