Оголошено лауреатів Нобелівської премії миру-2021: кого нагородили

Марія Ресса та Дмитро Муратов отримали премію за зусилля щодо захисту свободи вираження думок.
Нобелівську премію миру в 2021 році отримали російський журналіст і головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов і філіппінська журналістка Марія Ресса.
Про це інформує пресслужба Нобелівського комітету.
Дмитра Муратова і Марію Рессу нагородили "за зусилля щодо захисту свободи вираження думок, яка є передумовою демократії і міцного миру".
"Пані Ресса і пан Муратов отримують Премію миру за мужню боротьбу за свободу слова на Філіппінах і в Росії. Водночас вони є представниками всіх журналістів, які відстоюють цей ідеал у світі, в якому демократія і свобода преси стикаються з усе більш несприятливими умовами", - сказано в пресрелізі про вручення Нобелівської премії.
До слова, цьогоріч на нагороду були номіновані 234 людини і 95 організацій. Розмір Нобелівської премії сягає 10 млн шведських крон (в перерахунку понад 980 тисяч євро).
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