Оголошено набір в експедицію до затонулого "Титаніка": скільки коштує квиток

Оголошено набір в експедицію до затонулого "Титаніка": скільки коштує квиток

Туристів спускатимуть на глибину у кілька тисяч метрів.

Улітку 2022 року відбудеться чергова експедиція із зануренням до корабля "Титанік", що затонув у 1912 році. Кожен, хто придбає квиток за 250 тисяч доларів, зможе на підводному апараті "Титан" побачити на власні очі, у якому стані наразі знаменитий корабель, який лежить на дні Атлантичного океану на глибині близько 4 кілометрів.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Мандрівники та фахівці компанії вирушать з міста Сент-Джонс, яке розташоване на Атлантичному узбережжі Канади. Далі корабель подолає близько 600 км до місця аварії "Титаніка".

Після цього на п'ятимісному підводному апараті "Титан" учасники експедиції спустяться до корабля, що затонув. Занурення триватиме від 8 до 10 години.

"Титанік" йшов із Саутгемптона (Англія) до Нью-Йорка, коли 14 квітня 1912 року під час перетину Атлантики зіткнувся з айсбергом. За підрахунками, в крижаних водах загинуло 1500 людей.

Американська компанія RMS Titanic, Inc. хоче дістати із затонулого корабля бездротовий телеграфний апарат "Марконі", який транслював сигнали біди з корабля у перші години 15 квітня 1912 року, що допомогло врятувати життя близько 700 людей на рятувальних човнах.

Однак уряд США виступає проти цих планів, стверджуючи, що ця операція порушить федеральний закон і міжнародну угоду про визнання затонулого корабля пам'яткою.

Як повідомлялося, рештки легендарного "Титаніка", який пролежав 107 років на глибині 3750 метрів, швидко руйнують час та бактерії. "Титанік" атакують потужні течії, сольова корозія та бактерії. Найбільше пошкоджень із правого борту, де розташовувались офіцерські каюти. Науковці певні, що у найближчі кілька років стан корабля буде погіршуватися значно швидше. Він може зникнути вже за два десятиліття.

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