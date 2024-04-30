Оголошено найвищий рівень небезпеки: в Індонезії знову сталося виверження вулкана (фото, відео)

Останнє виверження підняло в небо попіл на 5 км і змусило евакуювати сотні людей.

У вівторок, 30 квітня, на віддаленому індонезійському вулкані Руанг сталося друге за два тижні виверження, що призвело до закриття міжнародного аеропорту та евакуації сотень людей.

Про це повідомляє Independent.

Центр вулканології та зменшення геологічної небезпеки країни оголосив підвищену готовність після того, як вулкан у провінції Північний Сулавесі декілька разів вивергнув у нічне небо вогняну лаву і попіл.

Востаннє вулкан вивергався 12 днів тому, вперше цього року, спричинивши майже 300 вулканічних землетрусів протягом двох тижнів і змусивши понад 800 мешканців сусіднього села рятуватися втечею і шукати притулку в церквах і громадських центрах.

Влада попереджала, що загроза від виверження ще не минула.

Останнє виверження сталося близько о 1:15 ночі за місцевим часом у вівторок, піднявши в небо попіл на висоту понад 5 км. Незабаром після цього він вивергався ще двічі.

The Ruang volcano has erupted once again.



Himawari-9 captured the moment of the explosive eruption, releasing a cloud of ash and sulfur dioxide into the atmosphere. pic.twitter.com/SbnNTNlKqw — CIRA (@CIRA_CSU) April 29, 2024

Влада знову встановила шестикілометрову зону відчуження і закликала людей триматися подалі від "потенційних викидів розпечених порід, гарячих хмар і цунамі через потрапляння матеріалу виверження в море".

Деяких мешканців сіл, які втекли під час першого виверження і повернулися після того, як у понеділок закінчився режим надзвичайної ситуації, попросили знову виїхати.

Виверження вулкана Руанг в Індонезії 30 квітня / Фото: Getty Images

Авіаційна влада країни закрила міжнародний аеропорт Сам Ратулангі в столиці провінції Манадо через "вулканічний попіл Руанга", повідомляє державний провайдер управління повітряним рухом AirNav Indonesia. Аеропорт розташований на відстані понад 100 метрів від вулкану.

Індонезія розташована на "Тихоокеанському вогняному кільці" і має 142 вулкани. В Індонезії проживає найбільше населення у світі – близько 8,6 млн осіб, які живуть у радіусі 10 км від вулкана. За останні декілька років у країні відбулося декілька вивержень вулканів. У грудні 2023 року щонайменше 11 туристів загинули внаслідок виверження на схилах гори Марапі на острові Суматра. За рік до цього сталося виверження вулкана Семеру, що призвело до евакуації понад 1000 людей.

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