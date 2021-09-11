Оголошено переможців Венеційського кінофестивалю: українці мають чим пишатися

Фільм спільного виробництва Словаччини, Чехії та України отримав нагороду на фестивалі.

У суботу, 11 вересня, завершився 78-й Венеційський кінофестиваль, до програми якого потрапили три кінострічки, які представляли Україну.

Як повідомили у Twitter фестивалю, головну нагороду, “Золотого лева” отримав фільм “Подія” французької режисерки Одрі Діван.

“Срібного лева”, нагороду за кращу режисуру, отримала Джейн Кемпіон за фільм “Сила собаки”.

Гран-прі журі була відзначена картина “Рука Бога” італійського режисера Паоло Соррентіно.

Кращим актором і володарем “Кубка Вольпі” став Джон Аркілла за роль в стрічці “На роботі: зниклі 8” режисера Еріка Матті.

“Кубок Вольпі” за кращу жіночу роль дістався Пенелопі Крус, яка зіграла в картині “Паралельні матері” Педро Альмодовара.

Премія імені Марчелло Мастроянні за кращий дебют дісталася акторові Філіппо Скотті за роль у згаданому фільмі Соррентіно.

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Нагороду за кращий сценарій отримала Меггі Джилленхол за фільм “Зникла донька”.

Україну представляли три фільми: “Відблиск” Валентина Васяновича, "Носоріг" Олега Сенцова та спільна робота українських, чеських та словацьких кінематографістів - “Цензорка” словацького режисера Петера Керекеша. Власне останній фільм отримав нагороду за найкращий сценарій у секції “Горизонти”.

Нагадаємо, раніше в Одесі вперше за усю історію кінофестивалю церемонію вручення головних нагород вирішили провести просто неба.

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