Оголосили переможців Нобелівської премії 2021 року з фізики

Оголосили переможців Нобелівської премії 2021 року з фізики

Нобелівські премії через пандемію коронавірусу, що триває, у 2021 році вручають у країнах, де перебувають лауреати, а не на церемонії в Стокгольмі.

Лауреатами Нобелівської премії з фізики 2021 року стали Шюкуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також Джоджіо Парізі.

Про це йдеться у Twitter премії.

"Королівська академія наук Швеції вирішила присудити Нобелівську премію з фізики 2021 р. Шюкуро Манабе, Клаусу Гассельманну та Джорджіо Паризі "за новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем"", - йдеться у повідомленні.

Так, японсько-американському кліматологу Манабе та німецькому вченому Гассельманну вручено премію "за фізичне моделювання клімату Землі, кількісну оцінку мінливості та надійне прогнозування глобального потепління".

Італійцю Паризі – "за відкриття взаємозв’язку безладу та флуктуацій у фізичних системах від атомного до планетарного масштабів".

Шукуро Марабе, Клаус Хассельман і Джіорджіо Парісі. Фото: Nobel Prize / Twitter

Зазначимо, що минулого року Нобелівську премію з фізики було присуджено Роджеру Пенроусу, Рейхарду Гензелю та Андреї Гез. Пенроус отримав Нобелівську премію "за відкриття того, що утворення чорних дір є надійним передбаченням загальної теорії відносності". Гензель і Гез стали спільними лауреатами премії "за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики".

Нагадаємо:

Від 4 жовтня розпочався Нобелівський тиждень . Так, у понеділок було оголошено перших лауреатів цьогорічної Нобелівської премії. Лауреатами в галузі медицини назвали американських науковців - фізіолога Девіда Джуліуса та мікробіолога Ардема Патапутяна, який емігрував до США з Лівану і має вірменське походження. Науковці відкрили механізм дії рецепторів, які реагують на механічні подразники шкіри та внутрішніх органів.

. Так, у понеділок було оголошено перших лауреатів цьогорічної Нобелівської премії. назвали американських науковців - фізіолога Девіда Джуліуса та мікробіолога Ардема Патапутяна, який емігрував до США з Лівану і має вірменське походження. Науковці відкрили механізм дії рецепторів, які реагують на механічні подразники шкіри та внутрішніх органів. 6 жовтня стануть відомі лауреати з хімії, 7 - з літератури. Лауреат премії з економіки у пам'ять про Альфреда Нобеля буде оголошений у столиці Швеції 11 жовтня. У п’ятницю у норвезькій столиці Осло назвуть лауреата премії за сприяння встановленню миру.

Новини світу: Нобелівську премію дали вченим, які відкрили рецептори температури та дотику

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