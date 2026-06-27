Оголене тіло 17-річної дівчини знайшли у валізі: в аеропорту Тайланду затримали австралійця

Валіза / © Unsplash

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У Таїланді затримали 46-річного громадянина Австралії у зв’язку з ймовірним вбивством 17-річної дівчини. Чоловіка заарештували в аеропорту Бангкока, коли він збирався вилетіти рейсом до австралійського Перта.

Про це повідомило видання The Guardian.

За інформацією поліції, чоловіка затримали після розслідування його ймовірного зв’язку з 17-річною тайкою, тіло якої знайшли у валізі поблизу плавучого ринку в Паттайї. Представник поліції повідомив агентству AFP, що підозрюваний заперечує причетність до ймовірного викрадення та вбивства дівчини.

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За словами представника поліції, слідчі очікують на результати розтину та інші докази, перш ніж висунути обвинувачення. Вони можуть стосуватися викрадення дитини, вбивства, приховування тіла та викрадення неповнолітньої з сексуальною метою.

Поліція також заявила, що камери відеоспостереження зафіксували, як підозрюваний разом із 17-річною дівчиною зайшов до квартири в Паттайї рано-вранці у четвер. Через кілька годин він залишив будівлю з великою чорною валізою, яку перевозив на мотоциклі.

Наступного дня правоохоронці знайшли валізу біля залізничної колії. За даними місцевого видання Pattaya News, всередині було тіло дівчини зі слідами насильства.

Як повідомляє Nation Thailand, поліція Паттайї звернулася до імміграційної служби з проханням не допустити виїзду чоловіка з країни. Під час допиту він нібито повідомив місце, де була залишена валіза. Після перевірки цієї інформації правоохоронці знайшли тіло. За даними видання, чоловіка затримали за звинуваченням у вбивстві та приховуванні тіла.

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«Отримавши інформацію, співробітники імміграційної служби погодили свої дії зі слідчими поліцейської дільниці міста Паттайя, які поспішили оглянути місце події. Пізніше офіцери знайшли тіло на основі інформації, наданої під час допиту», — йдеться в статті видання.

Речник Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії підтвердив, що відомство надає консульську допомогу затриманому громадянину Австралії. Інших коментарів у міністерстві не надали, пославшись на вимоги щодо конфіденційності.

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