Золота статуя оголеного Дональда Трампа біля Європарламенту / © LADbible

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У Страсбурзі біля Європарламенту презентували гігантську золоту статую оголеного президента США Дональда Трампа. Данський скульптор Єнс Галсхьойт створив сатиричний витвір «Помаранчева чума» як протест проти американської політики.

Про це пише LadBible.

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У французькому Страсбурзі представили золоту скульптуру із зображенням оголеного Трампа, який сидить на плечах іншого чоловіка. Робота Галсхьойта заввишки понад 2,4 м отримала назви «Помаранчева чума» та «Король несправедливості».

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Скульптуру покрили 23-каратним сусальним золотом і встановили в Європейському парламенті.

Зображений оголений Трамп тримає в одній руці надзвичайно довгу ключку для гольфу, а в іншій — невеликі терези. Біля його ніг лежить м’яч, стилізований під планету Земля. Чоловік, на чиїх плечах сидить президент США, зображений виснаженим і втомленим, очевидно демонструючи тягар, який йому доводиться нести.

Золота статуя оголеного Дональда Трампа біля Європарламенту / © facebook.com.jens.galschiot

Поруч зі скульптурою розміщена картка з підписом «Король несправедливості». На ній написано: «Я сиджу на спині чоловіка. Він тоне під моїм тягарем. Я зробив би все, щоб допомогти йому. Окрім того, щоб зійти з його спини».

Золота статуя оголеного Дональда Трампа біля Європарламенту / © facebook.com.jens.galschiot

За словами Галсхьойта, на створення сатиричної роботи його надихнула відома казка Ганса Крістіана Андерсена «Нове вбрання короля». Скульптор використав її як основу для критики кліматичної політики Трампа.

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«Скульптура є сатиричним протестом проти Трампа та атаки США на зелений перехід і заснований на правилах світовий лад», — сказав автор роботи.

Водночас художник підкреслив, що його робота не є безпосередньою критикою Європейського парламенту.

«Йдеться про спроби великих держав домінувати, контролювати та перебудовувати світ відповідно до власних інтересів. Трамп є крайнім і дуже помітним символом цього розвитку. Я зробив його оголеним і вкрив золотом, тому що іноді сатира може сказати те, чого не здатна сказати політична мова», — пояснив Галсхьойт.

На спеціальному сайті, присвяченому скульптурі, її задум описують так: «Скульптура натхненна казкою Г. К. Андерсена „Нове вбрання короля“, у якій марнославний правитель демонструє себе оголеним, вважаючи, що він одягнений у найкращий одяг. Ілюзія — яку підтримують страх і лестощі — триває доти, допоки дитина не вигукує: „На ньому ж немає одягу!“ — і імператор не стає об’єктом глузування».

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Під час триденної виставки відвідувачам також пропонуватимуть безкоштовні мініатюрні копії скульптури, які називають «протестними жетонами». Крім того, охочі зможуть самостійно надрукувати копію роботи на 3D-принтері. Для цього на сайті Галсхьойта доступні безкоштовні файли.

Наразі невідомо, чи знає Трамп про появу «Помаранчевої чуми». Президент США не коментував скульптуру, однак автори виставки припускають, що робота навряд чи викличе в нього позитивну реакцію.

Данський депутат Європарламенту від лівих сил Пер Клаузен, який запросив Галсхьойта представити скульптуру, заявив, що не очікує негативної реакції з боку американського президента.

«Якщо хтось настільки вразливий, що не може змиритися з тим, що ця скульптура виставлена в Європейському парламенті, тоді йому немає місця на світовій арені», — сказав Клаузен.

Сам Галсхьойт заявив, що він «дуже схвильований» і хоче побачити реакцію «осіб, які ухвалюють рішення в Європі», на його роботу під час її експонування.

Нагадаємо, торік біля Капітолію у Вашингтоні невідомі встановили пам’ятник Трампу, який тримається за руку з Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. На табличці вказано, що статую присвячено «міцним стосункам» між ними. Зауважимо, що дружба Трампа та Епштейна тривала від 1980-х років. Своєю чергою спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що Трамп був інформатором ФБР у справі Епштейна.

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