Оголошена мертвою жінка "ожила" дорогою на власний похорон

Тіло у морзі / © Getty Images

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В Іспанії жінка, яку оголосили мертвою в лікарні, «повернулася до життя», коли її везли на власний похорон.

Про це пише Daily Star.

Після того, як стан її здоров'я погіршився, її оголосили мертвою і перевезли з моргу до похоронного бюро для підготовки до поховання.

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Однак, як повідомляється, персонал був нажаханий, коли виявив, що у пенсіонерки є пульс і вона навіть ворушить пальцями. Парамедики похоронного бюро Son Valenti в Пальмі підтвердили, що вона жива, і відвезли її назад до міської лікарні Хуана Марча де Буньола.

Її поточний стан залишається невідомим. Зараз проводиться внутрішнє розслідування, щоб визначити, що призвело до помилкового оголошення про її смерть.

Цей інцидент перегукується з аналогічним випадком у червні минулого року, коли 74-річна американка, яку оголосили мертвою в будинку для літніх людей, "ожила" в мішку для трупів, коли тіло привезли до похоронного бюро. Невдовзі вона, на жаль, померла.