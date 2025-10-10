Оголошено лауреата Нобелівської премії миру-2025

Коріна Мачадо / © Associated Press

Нобелівську премію миру цьогоріч отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо.

Вона нагороджена за «її невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели».

Раніше Рада Європи присудила свою премію з прав людини 2024 року венесуельській опозиціонерці Марії Коріні Мачадо за її боротьбу за демократію під час правління президента Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, за результатами виборів 28 липня Національна виборча рада Венесуели оголосила про переобрання Ніколаса Мадуро на третій шестирічний термін. США й інші країни Заходу результатів виборів не визнали.

У відповідь на оголошені результати у Венесуелі спалахнули протести, під час яких заарештували близько 2400 осіб, понад 20 людей загинули.

Марія Коріна Мачадо викриває порушення прав людини у Венесуелі, вона є співзасновницею венесуельської волонтерської громадської організації Súmate, яка виступає за громадянські та політичні свободи громадян.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп претендував на Нобелівську премію миру. Трамп заявив, що якщо він не отримає Нобелівську премію миру, це стане «образою» для Сполучених Штатів. Він також запевняв, що зробив достатньо для такої відзнаки.