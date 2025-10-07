Оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізики-2025: хто отримав нагороду

Нобелівська премія / © Associated Press

Шведська королівська академія наук оголосила лауреатів Нобелівської премії з фізики 2025 року. Цьогоріч престижну нагороду розділили одразу троє вчених: Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс.

Результати були оголошені на офіційному сайті премії.

Науковці були відзначені "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі".

Цьогорічна сума Нобелівської премії становить 11 мільйонів шведських крон, що дорівнює приблизно одному мільйону євро. Цю суму вчені розділять порівну.

Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що не прагне отримати Нобелівську премію миру, хоча вважає, що його внесок у світову безпеку був більш ніж достатнім для отримання цієї відзнаки.

За його словами, в історії ще не було політика, який би зупинив таку кількість конфліктів. Трамп наголошував, що його дії також мали вирішальне значення для запобігання повномасштабним війнам, зокрема ядерній.