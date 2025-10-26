Охоронець Лувру міг допомогти грабіжникам: нові деталі скандального пограбування

Лувр / © Associated Press

Розслідування пограбування Лувру, під час якого було викрадено коштовності на суму 76 мільйонів фунтів стерлінгів, вказує на можливу участь одного зі співробітників музею.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Джерела, близькі до розслідування, повідомляють, що цифрова криміналістика виявила контакти охоронця з особами, підозрюваними у злочині. Передбачається, що внутрішня інформація про систему безпеки музею могла бути передана злочинцям, що значно полегшило проникнення до галереї “Аполлон”.

“Є докази співпраці одного з охоронців з грабіжниками. Конфіденційна інформація про безпеку музею дозволила злочинцям дізнатися про слабкі місця”, — зазначило джерело.

Злодії проникли до музею, видавши себе за працівників, та за лічені хвилини викрали вісім коштовностей французької корони. Вони використовували вантажівку з 90-футовим підйомником, щоб дістатися до галереї. Частину вкраденого вже порівнюють за масштабом із пожежею в соборі Нотр-Дам 2019 року.

Паризький прокурор Лора Бекко повідомила, що на місці злочину було виявлено понад 150 зразків ДНК та інших слідів. Відео з камер спостереження допомогло відстежити пересування банди на двох скутерах Yamaha TMax по Парижу та сусідніх департаментах.

Директор Лувру Лоранс де Кар повідомила, що на балконі другого поверху, через який злодії проникли до музею, відсутні камери відеоспостереження, а наявна камера не охоплювала місце злому.

Французька влада вже передала частину найцінніших експонатів Банку Франції для збереження у безпечному сховищі. До розслідування також залучена ізраїльська розвідувальна компанія CGI Group, яка брала участь у розкритті багатомільйонного пограбування Green Vault у Дрездені.

Паризька прокуратура розглядає усі версії, включно з внутрішньою співучастю, і сподівається швидко повернути коштовності до музею.

Нагадаємо, у Франції в неділю, 19 жовтня, пограбували один з найбільших музеїв світу — Лувр, що розташований у Парижі. Невідомі викрали дев’ять коштовностей з колекції Наполеона.

Раніше французькі правоохоронці повідомили про затримання підозрюваних у викраденні ювелірних експонатів.