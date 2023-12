Оксфорд назвав словом 2023 року rizz: що воно означає

Оксфордський університет назвав словом року сленгове rizz. Це сленгове слово вживають для означення чогось привабливого.

Про це повідомляється на сайті університету.

Оксфордський словник обрав словом року rizz – термін, який походить від частини слова charisma ("харизма"). Rizz означає здатність когось приваблювати за допомогою стилю, чарівності або зовнішності.

Популярність цього сленгового слова різко зросла 2023 року. Це сталося після інтерв’ю актора Тома Голланда, в якому той сказав: "У мене зовсім немає rizz. У мене обмежена rizz". Англійською це звучало: "I have no rizz whatsoever, I have limited rizz".

Під час відкритого голосування в Оксфордському університеті rizz випередило слова Swiftie (шанувальник Тейлор Свіфт), situationship (неформальні романтичні або сексуальні стосунки) та prompt (інструкція, яку дають програмі штучного інтелекту).

Нагадаємо, раніше укладачі американського словника Merriam Webster обрали словом 2023 року authentic ("автентичний"). Кількість пошукових запитів слова зросла завдяки розмовам про штучний інтелект.

