Октоберфест цьогоріч закривали: яка причина

Октоберфест / © fcbayern.com

Реклама

Цьогорічний Октоберфест у Мюнхені зіткнувся з незвичайним явищем: у суботу, 27 вересня, через надто велику кількість відвідувачів захід довелося тимчасово закрити.

Про це пише видання DW.

Організатори фестивалю повідомили, що ввечері суботи на Терезієнвізі одночасно перебувало 300 тисяч відвідувачів. Близько 17:00, під час зміни столиків, потік охочих взяти участь у гулянні досяг піка. Це призвело до того, що на деяких ділянках не було можливості ані пройти, ані проїхати.

Реклама

Через критичне переповнення адміністрація була змушена закрити територію для нових відвідувачів приблизно на пів години.

Поліція, своєю чергою, поширила у соціальних мережах заклик до громадян "не приходити більше на Октоберфест". Також тимчасово було припинено зупинку метро на станціях "Шванталергеї" і "Терезієнвізі", якими зазвичай користуються гості фестивалю.

Оголошення про закриття, зроблені на місці, викликали панічні настрої у деяких відвідувачів, оскільки в них не вказувалася конкретна причина необхідності не приходити на фестиваль.

За оцінками організаторів, до ранку неділі, 28 вересня, на фестивалі побувало 3,5 мільйона гостей, що трохи менше, ніж 3,6 мільйона за аналогічний період минулого року.

Реклама

Незважаючи на меншу загальну кількість відвідувачів, цього року поліція зареєструвала більше злочинів на Октоберфесті, ніж у 2024 році. Про це свідчать оприлюднені проміжні підсумки. Хоча загальна кількість зафіксованих порушень залишалася на відносно низькому рівні, поліція здійснила 833 виїзди протягом перших восьми днів (майже на 80 менше, ніж у 2024 році), але при цьому затримала більше людей.

У звіті поліції також високо оцінено громадянську свідомість і мужність відвідувачів, оскільки багато хто з них активно повідомляв про правопорушення та виступав свідками.