Окупації Росією Криму та частини Грузії: генсек НАТО Столтенберг розповів, про що шкодує

На думку Столтенберга, якщо Путін виграє цю війну - "це буде трагедією для українців".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг шкодує, що Росії вдалося уникнути відповідальності за окупацію 2008 року частини Грузії та 2014 року Криму.

Про це він сказав, виступаючи на комітеті Європарламенту з питань оборони та закордонних справ, у четвер, 7 вересня.

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"Була Грузія у 2008, був Крим у 2014, а потім повномасштабне вторгнення у 2022 році. Росія змогла уникнути відповідальності, і я шкодую про це", - заявив він.

На його думку, якщо Путін виграє цю війну - "це буде трагедією для українців", а також є "небезпечно для них самих", країн Європи.

"РФ захотіла контролювати сусідів, розподілити сфери інтересів. І каже, що це було провокацією, якщо якась країна вирішувала приєднатися до НАТО. Це не провокація, а демократичне суверенне право кожної держави обрати свій шлях", – зазначив Столтенберг.

Раніше у НАТО прокоментували контрнаступ України.

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