Окупант "після коньячку" розстріляв росгвардійця, прийнявши його за "українського диверсанта"

У Росії на 10 років посадили солдата-контрактника, який розстріляв росгвардійця, прийнявши його за "диверсанта ЗСУ".

Росіянин Олексій Усенко розстріляв росгвардійця на території України, адже прийняв його за українського диверсанта.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався 2022 року. Окупант зупинив легковий автомобіль, в якому їхали російські силовики. Усенко наказав, щоб вони вийшли, і в якийсь момент, пересмикнувши затвор свого автомата, вистрілив в одного з них. Росгвардієць від поранення в живіт помер.

Після цього Усенко узяв на приціл водія машини і наказав йому лягти на землю, погрожуючи вбити і його.

"На постріл збіглися інші військовослужбовці, які вмовили Усенка відстебнути магазин від автомата, а потім і здати саму зброю. За їхніми словами, контрактник був нетверезий, від нього сильно несло перегаром, при цьому поводився він агресивно та неадекватно, стверджуючи, що затримав українських диверсантів", — йдеться у повідомленні.

Як виявилося, перед інцидентом Усенко розпивав коньяк разом із товаришами по службі. Тепер йому доведеться провести 10 років у колонії суворого режиму.

Водночас своєї провини росіянин так і не визнав, наполягаючи, що ні в кого не стріляв, а силовика вбили або "українські диверсанти", які ховалися поруч, або хтось із російських військових, що були неподалік.

Нагадаємо, росіяни продовжують поширювати черговий фейк. Цього разу вони заявили про те, що нібито "захопили" Leopard 2, але не покажуть, оскільки вирішили його втопити.

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