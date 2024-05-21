Окупант у Росії позбувся голови за те, що воював проти України: хто і чому з ним так розправився

Російський окупант, який воював проти України, став "хорошим руським" вже після повернення додому.

Справжній детектив трапився з черговим "героєм СВО" у російському місті Чита Забайкальського краю РФ. Там росіянин, який виявився противником війни проти України, відрізав окупанту голову.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.

Олександр Толстоногов із позивним "Туман" був вихованцем дитячого будинку, потім сидів у колонії і вирушив на війну добровольцем. Він повірив пропаганді Путіна і вирішив стати частиною так званої "нової еліти" після участі в злочинній окупації України.

Під час застілля з 51-річним охоронцем автосервісу, який виявився прихильником України, між чоловіками виникла сварка. В результаті охоронець завдав Толстоногову смертельного удару ножем, а потім відрубав йому голову.

"Рік він був на передовій без відпустки, приїхав ось місяць тому, контужений, здоров'я підірвав. Госпіталь військовий був перевантажений, ми поклали його в Крайову клінічну, в кардіологію. Сьогодні мали покласти в інше відділення, бо печінка шлунок, кишечник були порушені. Там на передовій було озеро, у ньому трупів багато було, доводилося їм цю воду пити. Учора мені повідомили про трагедію. Він був десь там на СТО по вул. 9 січня в Читі, ночував з охоронцем на ім'я Женя, який його і вбив. І голову відрізав. Сам по собі Олександр Геннадійович спокійний був, навіть коли й вип'є, але, можливо, неприязнь до нього сталася, бо охоронець - за Україну", - розповіли окупанти.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями російського "Левада Центру", майже половина громадян РФ, а саме 47%, вважають допустимим застосування катувань. З них 25% вважають, що тортури можливі лише тоді, коли можна врятувати людські життя, ще 22% — що тортури можуть бути застосовані лише до тих, хто скоїв тяжкий насильницький злочин.

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