Окупантам на фронт передадуть дрони росіян, ремонтувати які зобов'яжують дітей: деталі

У російському міста Барнаула, що в Алтайському краю на півдні Західного Сибіру, школярі будуть лагодити пошкоджені дрони для своїх військових, яких Путін кинув нищити Україну та вбивати мирних людей.

Про це пише тамтешнє місцеве видання "Новини Алтаю".

За даними росЗМІ, зайнятися відновленням пошкоджених квадрокоптерів та їхньою відправкою на фронт планує школа №53 міста Барнаула. Цей заклад спеціалізується на поглибленому навчанні школярів програмування та інженерної освіти.

"Учні разом із педагогами їх відновлюватимуть, і за допомогою волонтерів відправлятимуть на передову. У майбутньому планують навіть модифікувати дрони для підвищення їхньої надійності та ефективності", — йдеться у повідомленні.

Крім того, там додали, що всі росіяни можуть приносити будь-які квадрокоптери до школи за адресою м. Барнаул, пр. Космонавтів, 23.

Тим часом CNN повідомило, що Іран починає передавати Росії креслення та компоненти для безпілотників після того, як країни-терористки досягли угоди про початок виробництва ударних безпілотників у РФ.

Раніше українські військові в Луганській області здобули новий трофей – 152-мм модернізовану самохідну гаубицю окупантів.

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ, що межує з територією України, складують знищену і пошкоджену техніку російських військових. На світлині, можна помітити десятки танків та іншої військової бронетехніки росіян, яку знешкодили українські захисники.

Як розповідалося, втікаючи з України, російські окупанти крадуть все, що так і не так лежить, чи стоїть, включаючи труси, комбайни, мультиварки, холодильники, собачі будки, пам'ятники, музейні експонати і навіть єнотів. Російська армія увійде в історію цієї війни ще й як армія мародерів. Українська техніка тепер частий гість на російських барахолках . Хто ж готовий купувати такі трофеї, читайте тут.

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