Окупанти бояться удару по Кримському мосту та стягують туди ППО - Атеш

Окупанти для захисту мосту перекидають комплекси С-300 та ЗРПК "Панцир-С1".

Окупанти у Криму перекинули додаткові системи ППО для захисту Керченського моста від можливих повітряних атак з боку України.

Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

"Наші агенти ведуть постійний моніторинг обстановки в районі Керченського мосту, в ході якого було виявлено, що Росія використовує цивільні судна для транспортування військового вантажу. Ми також відзначаємо скорочення руху військових кораблів ВМФ Росії", - зауважили партизани.

Рух "Атеш" виявив, що окупанти, зокрема, перекидають для захисту мосту комплекси С-300 та ЗРПК "Панцир-С1".

"Такі дії окупантів вказують на їхні стратегічні пріоритети, спрямовані на зміцнення повітряного захисту мосту на шкоду захисту російських міст" - додали на сторінці партизанського руху.

Нагадаємо, голова СБУ Малюк зізнався, хто бомбив Кримський міст.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.