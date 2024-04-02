Окупанти бояться удару по Кримському мосту та стягують туди ППО - Атеш

Окупанти для захисту мосту перекидають комплекси С-300 та ЗРПК "Панцир-С1".
Окупанти у Криму перекинули додаткові системи ППО для захисту Керченського моста від можливих повітряних атак з боку України.
Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".
"Наші агенти ведуть постійний моніторинг обстановки в районі Керченського мосту, в ході якого було виявлено, що Росія використовує цивільні судна для транспортування військового вантажу. Ми також відзначаємо скорочення руху військових кораблів ВМФ Росії", - зауважили партизани.
Рух "Атеш" виявив, що окупанти, зокрема, перекидають для захисту мосту комплекси С-300 та ЗРПК "Панцир-С1".
"Такі дії окупантів вказують на їхні стратегічні пріоритети, спрямовані на зміцнення повітряного захисту мосту на шкоду захисту російських міст" - додали на сторінці партизанського руху.
Нагадаємо, голова СБУ Малюк зізнався, хто бомбив Кримський міст.
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