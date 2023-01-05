Окупанти досі лагодять Кримський міст: супутникове фото

Вибух на переправі стався у жовтні.

Окупанти досі лагодять Кримський міст, на якому майже три місяці тому стався вибух. Судити про ремонтні роботи можна із супутниквих знімків, що з'явилися у Мережі.

Фото опублікував Osint-аналітик Бреді Ефрік у Twitter.

Схоже, до повноцінного відновлення транспортного руху Кримським мостом ще далеко.

"Кримський міст було уражено майже три місяці тому і супутникові знімки показують, що робітники досі усувають пошкодження", - наголосив Ефрік.

The Crimean bridge was struck almost three months ago and satellite imagery shows that workers are still repairing the damage. pic.twitter.com/ubWurCvVt3 — Brady Africk (@bradyafr) January 4, 2023

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту пролунав вибух. Згодом російські ЗМП повідомили про п'ятьох загиблих.

Президент Росії Володимир Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом". Диктатор звинуватив у всьому Україну.

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