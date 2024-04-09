Окупанти фантазують про застосування "особливої" зброї ЗСУ по Бєлгороду: що вигадали цього разу

У Бєлгороді поліцейських попросили носити із собою комплекти радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Усе через "застосування хімічної зброї ЗСУ".

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

"За даними джерел, сьогодні до всього особового складу МВС Білгородської області надійшло повідомлення з вимогою "тримати під рукою" комплекти РХЗБ. Причина в тому, що 8 квітня під Кліщіївкою ЗСУ нібито застосували хімічну зброю з адамситом – бойовою отруйною речовиною, яку використовували ще під час Першої світової війни", – фантазують росіяни.

Офіційного підтвердження застосування зброї з адамситом наразі немає.

Нагадаємо, у Бєлгороді та Бєлгородському районі вдень 7 квітня оголошували сигнал повітряної тривоги про ракетну небезпеку. Опісля губернатор В'ячеслав Гладков прозвітував про збиття у Бєлгородському районі "системою ППО 4 БПЛА літакового типу" – на підльоті до міста.

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