Окупанти не взяли Попасну, а в Світовому банку оцінили збитки України від воєнних руїн: 5 головних подій ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 22 квітня 2022:
- Президент Світового банку Девід Малпасс оцінив фізичний збиток українським будівлям та інфраструктурі через вторгнення Росії. Він досяг приблизно 60 мільярдів доларів і зростатиме в міру продовження війни. Читати далі –>
- На Луганщині російським загарбникам не вдалося прорватися ні в Рубіжному, ні в Попасній. Про це в соцмережах повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Читати далі –>
- У Швейцарії змінили систему розміщення біженців з України. Тепер вони не зможуть самостійно обирати місце проживання, а будуть змушені виконувати вказівки влади. Читати далі –>
- У Росії розширили перелік персональних санкцій щодо американських громадян. Загалом 29 американцям заборонено в’їзд до РФ. Серед них - засновник компанії Meta (Facebook) Марк Цукерберг та віцепрезидентка США Камала Гарріс. Читати далі –>
- У п'ятницю, 22 квітня, колишній президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес, термін повноважень якого минув у січні 2022 року, вперше постане перед судом у США за звинувачення в торгівлі наркотиками та зберіганні вогнепальної зброї. Читати далі –>
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