Окупанти не знають, на яку відстань від кордону ховати техніку: експерт про "бавовну" в Росії

Вибухи на аеродромі в російському місті Енгельс, що приблизно за 600 км від українського кордону, показують ворогові, що можуть бути нові ураження їх техніки. Тепер росіяни не знають, на яку відстань від українського кордону треба тепер її ховати.

Таку думку "24 каналу" висловив колишній співробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак.

За його словами, окупанти провели неправильний розрахунок. На початку війни на російську авіабазу з гелікоптерами в Міллерово в Ростовській області почали залітати ракети "Точки У".

"Що зробили росіяни: взяли велику мапу, лінійку і почали вимірювати відстань від українського кордону до російських авіабаз. І рахували, до якого саме аеродрому не зможе долетіти зброя, що є в арсеналі української армії, чи її потенційно Україні може надати НАТО", - пояснив він.

Так вони знайшли базу Енгельсі. Втім, кілька разів прилетіло й туди. Росіяни не розуміли, яким чином щось прилетіло: або з території Росії, або з території України, обійшовши всі російські засоби протиповітряної оборони вздовж кордону.

Ступак вважає, що, ворогу тепер важе планувати свої наступні дії. Адже тепер вони не можуть бути впевненими, що їхні системи захисту можуть убезпечити.

"Якщо вони перемістять свою авіацію за Урал, тоді кожний новий зліт літаків для бомбардування України надає нам великий люфт часу", - вважає експерт.

Нагадаємо, перша атака в Енгельсі сталася 5 грудня. Було пошкоджено два ракетоносці Ту-95. Крім того, внаслідок удару по базі також загинули троє російських військових.

Наступного разу, 26 грудня, внаслідок удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-2" міг бути знищений пункт управління авіабази. Також загинули троє військових.

Вже 29 грудня знову повідомляли про вибухи на аеродромі. За інформацією окупантів, спрацювала російська система ППО.

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