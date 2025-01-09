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Окупанти поширюють фейк про нібито намір ЗСУ спричинити екологічну катастрофу в Азовському морі

Окупанти поширюють фейк про нібито намір ЗСУ спричинити екологічну катастрофу в Азовському морі

Аварія російських танкерів призведе до забруднення берегової лінії / Фото: pixabay.com

Наслідки військових дій росіян в акваторії Азовського та Чорного морів надзвичайно шкідливі.

Представник окупаційної влади Запорізької області Євген Балицький звинуватив Сили оборони України у спробі "здійснити екологічну катастрофу в Азовському морі".

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За словами зрадника, ЗСУ нібито завдали "прицільного ракетного удару по ємностях для зберігання нафтопродуктів" у порту Бердянська. Проте жодних доказів того, що саме такою була ціль ракети, він не надав.

За словами окупантів, унаслідок цього удару не було постраждалих і значних руйнувань, і, "атака не вплинула на працездатність порту".

"Подібні брехливі звинувачення є спробою росіян змістити фокус уваги зі справжньої екологічної катастрофи, що розгортається просто зараз на узбережжі окупованого Криму через забруднення мазутом із затонулих російських танкерів. Відповідальність за цю катастрофу, як і за іншу шкоду довкіллю України, повністю лежить на росіянах", – зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, 15 грудня в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Унаслідок цього в Чорне море вилилося понад 4000 тонн мазуту.

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