Окупанти поширюють фейк про нібито намір ЗСУ спричинити екологічну катастрофу в Азовському морі

Наслідки військових дій росіян в акваторії Азовського та Чорного морів надзвичайно шкідливі.
Представник окупаційної влади Запорізької області Євген Балицький звинуватив Сили оборони України у спробі "здійснити екологічну катастрофу в Азовському морі".
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
За словами зрадника, ЗСУ нібито завдали "прицільного ракетного удару по ємностях для зберігання нафтопродуктів" у порту Бердянська. Проте жодних доказів того, що саме такою була ціль ракети, він не надав.
За словами окупантів, унаслідок цього удару не було постраждалих і значних руйнувань, і, "атака не вплинула на працездатність порту".
"Подібні брехливі звинувачення є спробою росіян змістити фокус уваги зі справжньої екологічної катастрофи, що розгортається просто зараз на узбережжі окупованого Криму через забруднення мазутом із затонулих російських танкерів. Відповідальність за цю катастрофу, як і за іншу шкоду довкіллю України, повністю лежить на росіянах", – зазначили в ЦПД.
Нагадаємо, 15 грудня в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Унаслідок цього в Чорне море вилилося понад 4000 тонн мазуту.
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