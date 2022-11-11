Окупанти прощаються зі Стремоусовим: пропагандисти показали перші фото та відео

Росіяни прощаються з заступником гауляйтера Херсонщини Кирилом Стремоусовим, який загинув нібито в ДТП. Російські пропагандисти показали перші фото та відео.

У тимчасово заховленому Криму розпочалося прощання з заступником гауляйтера Херсонщини Кирилом Стремоусовим, який загинув нібито внаслідок ДТП 9 листопада.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Тіло зрадника України привезли до кафедрального собору Сімферополя. На дійсво приїхали й інші прихильники "русского міра".

Однак сам російський диктатор Володимир Путін замість себе прощатися з колаборантом відправив всього лиш першого заступника керівника адміністрації президента Сергія Кірієнка.

Російські пропагандистські ЗМІ

Серед інших можна помітити окупаційного "очільника" Криму Сергія Аксьонова, гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького, окупаційного "голову" Херсонщини Володимира Сальдо та "губернатора" Севастополя Михайла Развозжаєва.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що одіозний колаборант та "заступник" гауляйтера Херсонщини Кирило Стремоусов нібито загинув у ДТП. ТСН.ua зібрав все, що відомо про інцидент.

Згодом у Мережі з’явилися фото з місця події, де нібито загинув Стремоусов. Російські пропагандисти кажуть, що винуватцем аварії зі Стремоусовим, ймовірно, став водій вантажівки, який нібито "підрізав" зрадника під час руху по дорозі.

Російський диктатор Володимир Путін навіть посмертно нагородив Стремоусова "орденом мужності". В указі Путін також похвалив зрадника України за "мужність та відвагу під час виконання службових обов'язків".

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