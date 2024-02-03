Окупанти відправили з Криму делегацію до союзників Путіна: про яку державу йдеться

Росіяни відправили до Нікарагуа делегацію з тимчасово окупованого Криму. Через е Міністерство закордонних справ України передало уряду цієї держави ноту протесту.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко, українська сторона висловила протест 31 січня.

Сам візит делегації представників окупаційних адміністрацій до Нікарагуа відбувся 23 січня 2024 року – з метою підписання угод про торговельно-економічне співробітництво, а також про побратимство між тимчасово окупованою Ялтою та Гранадою.

"МЗС наголошує, що подібні дії з боку Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство України, а також норми міжнародного права, зокрема Статут ООН. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невіддільною частиною території України, щодо якої представники російської окупаційної адміністрації не мають жодної правосуб'єктності", – відзначили у відомстві.

Крім того, там додали, що Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим зверталося з офіційним листом до МЗС. Так, надійшло прохання вжити заходів задля належного реагування на порушення міжнародного права. Його було виявлено в процесі моніторингу іспаномовних джерел інформації.

Нагадаємо, раніше Нікарагуа визнало так звану незалежність "ЛДНР".

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